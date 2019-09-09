Yasin Obuz diskalifiye oldu! Masterchef'te bu hafta kim elenir adaylar

Mehmet Yalçınkaya, "Az önce ben yukarıdan bir görüntü istedim. Uzaktan bir şey gördüm. Sen yumurtaya yarışma bittiği andan itibaren dokundun mu dokunmadın mı? Herhangi bir işlem yapıp yumurtayı aldın mı almadın mı? Ben görüntüleri istedim yukarıdan. Sen konu dışısın. Kaptanlık oyununun dışındasın. Bir daha biz bitti dediğimiz andan itibaren böyle bir işlem olursa, çok farklı bir uygulama olur" ifadelerini kullandı.