Yasin Obuz diskalifiye oldu! Masterchef'te bu hafta kim elenir adaylar
TV8 kanalındaki yemek yarışması Master şefte yeni haftaya Yasinn Obuz'un diskalifiye olduğu anlar damga vurdu. Masterchef'te bu akşam ise elenecek adaylar belli oluyor.
Masterchef yarışmasına Yemekteyiz'den transfer olan Yasin Obuz, ilk günden izleyicininin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Sempatikliği ve hazır cevaplılığı ile öne çıkan Yasin Obuz, son yarışmada uyanıklık yapınca yakayı ele verdi.
Takım kaptanlığı yarışında süre bitmesine rağmen Yasin Obuz işini yapmaya devam etti. Şeflerin kendisini görmediğini düşenen Yasin, Mehmet Şef yanına gelip sorduğunda da yalan söyledi.
Mehmet Şef ısrarla 'süre bittikten sonra tabağa bir şey koydun mu' diye sormasına rağmen Yasin, 'koymadım şefim' dedi. Görüntüleri izleyen Mehmet Şef, hem yalana hem de yapılana çok kızdı.
Mehmet Yalçınkaya, "Az önce ben yukarıdan bir görüntü istedim. Uzaktan bir şey gördüm. Sen yumurtaya yarışma bittiği andan itibaren dokundun mu dokunmadın mı? Herhangi bir işlem yapıp yumurtayı aldın mı almadın mı? Ben görüntüleri istedim yukarıdan. Sen konu dışısın. Kaptanlık oyununun dışındasın. Bir daha biz bitti dediğimiz andan itibaren böyle bir işlem olursa, çok farklı bir uygulama olur" ifadelerini kullandı.