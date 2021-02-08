Yasemin Şefkatli süper minisiyle poz verdi! İbrahim Tatlıses'in gelini nefes kesti
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli süper minisiyle verdiği poz ortalığı yaktı geçti. Şefkatli'nin pozuna İdo Tatlıses'ten yanıt gecikmedi.
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses 3 yıldır aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile geçtiğimiz yıl Eylül ayında evlilik yolunda ilk adımlarını atmışlardı. Nişan yüzüklerini takan Tatlıses ve Şefkatli çifti sosyal medya hesaplarından bu güzel haberi duyurmuştu.
Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan çift her paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda İdo Tatlıses, nişanlısı Yasemin Şefkatli'nin doğum gününü "Mutlu güzel SAĞLIKLI ( tabii bide aşklı ) yıllar geçirelim Aşk. Yeni yaşında ve sonrasında hep gülsün yüzün ve öpücüğün eksik olmasın bana ❤️❤️ Seni seviyorum.." sözleriyle kutlaması olay olmuştu.
Yasemin Şefkatli, İdo'nun paylaşımına "İyiki varsın Aşk♥️♥️🙏🏼" yorumunu yapmıştı. Aşka gelen çiftlerin hayranlarını büyülemişti.