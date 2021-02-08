Yasemin Şefkatli süper minisiyle poz verdi! İbrahim Tatlıses'in gelini nefes kesti

Geçtiğimiz haftalarda İdo Tatlıses, nişanlısı Yasemin Şefkatli'nin doğum gününü "Mutlu güzel SAĞLIKLI ( tabii bide aşklı ) yıllar geçirelim Aşk. Yeni yaşında ve sonrasında hep gülsün yüzün ve öpücüğün eksik olmasın bana ❤️❤️ Seni seviyorum.." sözleriyle kutlaması olay olmuştu.