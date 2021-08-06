Yasemin Sakallıoğlu'ndan ağlatan video: '80 milyonun hakkı var' dedi yangında kaldı!

TÜRKİYE'yi saran orman yangınları bazı bölgelerde durdurulsa da tüm şiddetiyle bazı noktalarda devam ediyor. Sosyal medyanın bir iletişim aracı haline dönüştürüldüğü yangın sürecinde, halkın mücadelesi ve fedakarlığı pek çok video ile ortaya koyuluyor. Son olarak yürek burkan bir video da ünlü sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu'ndan geldi. Sakallıoğlu, Instagram hesabından bir video paylaştı. Videoda isminin Özgür olduğu anlaşılan bir itfaiye görevlisinin yangın bölgesinde verdiği mücadeleye ilişkin telsiz konuşmaları izleyenleri ağlattı.