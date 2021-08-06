Yasemin Sakallıoğlu'ndan ağlatan video: '80 milyonun hakkı var' dedi yangında kaldı!
Sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu, yangın bölgesini kurtarmaya çalışan ve isminin Özgür olduğu anlaşılan bir söndürme ekibi görevlisinin, ekip arkadaşlarının tüm 'Geri dön' çağrılarına rağmen bölgeden ayrılmadığı o telsiz konuşmalarını içeren bir video paylaştı.
TÜRKİYE'yi saran orman yangınları bazı bölgelerde durdurulsa da tüm şiddetiyle bazı noktalarda devam ediyor. Sosyal medyanın bir iletişim aracı haline dönüştürüldüğü yangın sürecinde, halkın mücadelesi ve fedakarlığı pek çok video ile ortaya koyuluyor. Son olarak yürek burkan bir video da ünlü sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu'ndan geldi. Sakallıoğlu, Instagram hesabından bir video paylaştı. Videoda isminin Özgür olduğu anlaşılan bir itfaiye görevlisinin yangın bölgesinde verdiği mücadeleye ilişkin telsiz konuşmaları izleyenleri ağlattı.
"Burada 80 milyonun hakkı var"
Sakallıoğlu'nun paylaştığı videoya binlerce yorum yağdı. Videoda isminin Özgür olduğu belirtilen görevlinin, tüm ısrarlara rağmen bölgeyi terk etmeyeceğini ifade ettiği “Ben anlamam abi güvenli bölgeden. Burada 80 milyonun hakkı var” sözleri izleyenleri gözyaşlarına boğdu.
"Adın gibi yaşayasın Özgür"
Yasemin Sakallıoğlu videolu paylaşımına şu notu düştü:
Özgür şöyle diyor “Ben anlamam abi güvenli bölgeden. Burada 80 milyonun hakkı var” Bu süreçte evinde oturup gücü yetemediğinden harekete geçemediği için kahrolup sabahlara kadar dua edenle , olan gücünü kullanan da aynı niyette. Bir olduğumuz her yer güvenli alandır bize. Bu süreçte kendini diğerinden ayırmayan herkes birer kahramandır benim gözümde.
Adın gibi yaşayasın Özgür."
'Helikopter gelmeden gitmem'
Yangının şiddetlendiği bir bölgede olduğu anlaşılan Özgür'e, araç ile yangın bölgesine ilerleyen görevliler tarafından telsizle 'bölgeden uzaklaş' mesajı verilse de, 'Helikopter gelmeden gitmem' diye ısrar ettiği video sosyal medyada viral oldu.