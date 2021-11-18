Yasemin Sakallıoğlu yüzüne Photoshop yapan makyözü yerden yere vurdu: Bu ben miyim

Sosyal medyada paylaştığı komik ve esprili skeçleriyle fenomen olan Yasemin Sakallıoğlu bu kez çok kızdığı tepkili paylaşımlarıyla gündemde... Her fırsatta doğallıktan yana olduğunu paylaşan ve makyaj-photoshop kullanımının son yıllarda abartılmasına ilişkin eleştirilerini komik videolarıyla hicveden Yasemin Sakallıoğlu, makyaj yaptırdığı bir güzellik merkezinde, makyaj artistinin Instagram'da fotoğrafı 'Photoshop' uyguladıktan sorna paylaşmasına çok sert tepki gösterdi.