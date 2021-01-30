Yasemin Özilhan'dan seneler sonra eşi İzzet Özilhan hakkında itiraf!
Doktorlar'daki Ela karakteriyle tanınan Yasemin Özilhan, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Seneler önce televizyon ekranlarında yayımlanan Doktorlar dizisindeki Eda karakteriyle yıldızı parlayan fakat evlenince oyunculuğu rafa kaldıran Yasemin Özilhan, Alem dergisi tarafından ilk kez düzenlenen ''Alem Talks Podcast'' etkinliğine katıldı. Özilhan, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Yasemin Özilhan, güzel bir çocukluk geçirdiğini ifade ederek şunları söyledi:
''Çok çok güzel bir çocukluk geçirdiğime inanıyorum. Meyveleri ağaçtan toplayarak, sebzeleri topraktan çıkararak, tüm gün sokaklarda geçen bir çocukluğum oldu.''
''İnsanların birbirini tanıdığı, güvenli ve eğlenceli bir ortamda büyüdüm, Mürefte’de. Çok güzel ve tanıdık insanlarla yetiştiğim için gözlerim dolarak düşünüyorum o günleri.''
Çocuklarını kucağına aldıktan sonra değiştiğini söyleyen Özilhan, anneliğin kendisini nasıl değiştirdiğini ise şu sözlerle anlattı:
''Herkes için sıradan olmak kötü bir şeymiş gibi gelirken bana sıradan olmak lüks gibi geliyor. Ben de bu lükse anne olduktan sonra ulaştığımı düşünüyorum.''