Yasemin Özilhan'dan seneler sonra eşi İzzet Özilhan hakkında itiraf!

Çocuklarını kucağına aldıktan sonra değiştiğini söyleyen Özilhan, anneliğin kendisini nasıl değiştirdiğini ise şu sözlerle anlattı:

''Herkes için sıradan olmak kötü bir şeymiş gibi gelirken bana sıradan olmak lüks gibi geliyor. Ben de bu lükse anne olduktan sonra ulaştığımı düşünüyorum.''