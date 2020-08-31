Yasemin Özilhan Nişantaşı'ndan atletle geçti olay olan giyim tarzı
Doktorlar dizisi ile ünlenip sosyeteye gelin olan Yasemin Özilhan, giyim tarzı ile herkesin dikkatini çekti. Askılı bir atletle Nişantaşı'nda görülen Yasemin Özilhan için kimileri abartmış dedi.
Son zamanlarda iş insanı eşi İzzet Özilhan ile kötü zamanlar geçirmesiyle magazin gündeminde uzun süre konuşulan Yasemin Özilhan, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Her daim şık ve kaliteli giyim tarzıyla öne çıkan Yasemin Özilhan bu kez 'askılı bir atletle' görüldü.
Yasemin Özilhan'ın siyah-beyaz ağırlıklı giyim tarzı ve omzundaki mini çantası dikkat çekti. Kıyafetin içindeki askılı atlet ise sokak için fazlasıyla cüretkar bulundu.
Bir süre mağazaları gezen Yasemin Özilhan, ardından evinin yolunu tuttu. Hayranlarının sıkı takipçisi olduğu Özilhan, saçı, tarzı, giyimiyle her daim ön plana çıkmayı başarıyor.
Öte yandan saçlarını ördükten sonra kıvırcık yapan ve bu haliyle takipçilerinden tam not alan Yasemin Özilhan, yeni halini sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşmıştı.