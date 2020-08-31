Yasemin Özilhan Nişantaşı'ndan atletle geçti olay olan giyim tarzı

Son zamanlarda iş insanı eşi İzzet Özilhan ile kötü zamanlar geçirmesiyle magazin gündeminde uzun süre konuşulan Yasemin Özilhan, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Her daim şık ve kaliteli giyim tarzıyla öne çıkan Yasemin Özilhan bu kez 'askılı bir atletle' görüldü.