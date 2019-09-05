Yasemin Özilhan kırmızı mayosuyla veda etti! Sosyal medya sallandı
Doktorlar dizisiyle tanıdığımız Yasemin Özilhan, kırmızı mayosuyla yaza veda etti, sosyal medya sallandı.
Efsaneleşen dizi Doktorlar'da Ela karakteri ile hayatımıza giren Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlenince oyunculuğu bırakarak ticarete atılmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan Özilhan, yaza veda ettiği pozuyla sosyal medyayı salladı.
110
Kendilerine ait tekneyle Bodrum koylarında tatil yapan sosyetik güzel, kırmızı mayosuyla havuz başında poz verip sosyal medyada paylaştı. Paylaşımının altına, "Yazın sonu" notunu düştü.
210
İki çocuk annesi Yasemin Özilhan'ın kırmızı mayolu pozunun ardından fit vücudu dikkat çekti.
310
İki çocuk annesi olması rağmen fit bir vücuda sahip olan Özilhan, daha önce verdiği bir röportajda fiziği hakkında şunları söylemişti:
410