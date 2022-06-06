Yasemin Kay Allen'den ayrılık iddialarına yanıt geldi!
Yeni aşklar ve ayrılıklar magazin gündemine bomba gibi düşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda "Erkek Severse" dizisinde birlikte rol alan Tolga Güleç ve Yasemin Kay Allen'ın ayrıldığı iddia edildi. Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç'ten dedikodularına fotoğraflı yanıt gecikmedi.
Geçtiğimiz aylarda, güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, "Erkek Severse" dizisi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Tolga Güleç ile magazin gündeminde. Ancak son günlerde Allen ve Güleç çiftinin ayrıldığı öne sürülmüştü.
Dedikoduların ardından birlikte objektif karşısına geçen ikili, böylece söylentileri yalanlamış oldu.
İki ay önce aşklarını ilan eden çiftin "Ayrılmadık" pozu.
Sürpriz birlikteliklerini doğrulayan Allen, "Çok yeni başladı ilişkimiz, çok mutluyuz. Dünya güzeli bir insan olduğu için nazar değsin istemem." demişti.
Aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ikilinin ilişkilerini sonlandırdıkları ileri sürülmüş, çiftin fikir ayrılıkları yaşadıkları iddia edilmişti.