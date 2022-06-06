BIST 2.641
DOLAR 16,59
EURO 17,83
ALTIN 987,93

Yasemin Kay Allen'den ayrılık iddialarına yanıt geldi!

Yasemin Kay Allen'den ayrılık iddialarına yanıt geldi!

Yeni aşklar ve ayrılıklar magazin gündemine bomba gibi düşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda "Erkek Severse" dizisinde birlikte rol alan Tolga Güleç ve Yasemin Kay Allen'ın ayrıldığı iddia edildi. Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç'ten dedikodularına fotoğraflı yanıt gecikmedi.

Yasemin Kay Allen'den ayrılık iddialarına yanıt geldi!

Geçtiğimiz aylarda, güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, "Erkek Severse" dizisi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Tolga Güleç ile magazin gündeminde. Ancak son günlerde Allen ve Güleç çiftinin ayrıldığı öne sürülmüştü.

19
Yasemin Kay Allen'den ayrılık iddialarına yanıt geldi!

Dedikoduların ardından birlikte objektif karşısına geçen ikili, böylece söylentileri yalanlamış oldu.

İki ay önce aşklarını ilan eden çiftin "Ayrılmadık" pozu.

29
Yasemin Kay Allen'den ayrılık iddialarına yanıt geldi!

Sürpriz birlikteliklerini doğrulayan Allen, "Çok yeni başladı ilişkimiz, çok mutluyuz. Dünya güzeli bir insan olduğu için nazar değsin istemem." demişti. 

39
Yasemin Kay Allen'den ayrılık iddialarına yanıt geldi!

Aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ikilinin ilişkilerini sonlandırdıkları ileri sürülmüş, çiftin fikir ayrılıkları yaşadıkları iddia edilmişti. 

49