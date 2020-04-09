Yaşar İpek televizyoncu Can Tanrıyar'ı tehdit etti! 7 yıla kadar hapsi isteniyor

Yaşar İpek, eski eşi Seren Serengil ve televizyoncu Can Tanrıyar arasında devam eden tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Şarkıcı Yaşar İpek, Seren ve kendisi hakkında yayın yapan televizyoncu Can Tanrıyar'ı tehdit etti. Tanrıyar, bunun üzerine harekete geçti ve savcılığa başvurdu.