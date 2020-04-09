Yaşar İpek televizyoncu Can Tanrıyar'ı tehdit etti! 7 yıla kadar hapsi isteniyor
Yaşar İpek, eski eşi Seren Serengil hakkında yayın yapan Can Tanrıyar'a tehditlerde bulununca mahkemelik oldu. Tanrıyar'a hakaret eden ünlü şarkıcının 7 yıl hapsi isteniyor.
Yaşar İpek, eski eşi Seren Serengil ve televizyoncu Can Tanrıyar arasında devam eden tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Şarkıcı Yaşar İpek, Seren ve kendisi hakkında yayın yapan televizyoncu Can Tanrıyar'ı tehdit etti. Tanrıyar, bunun üzerine harekete geçti ve savcılığa başvurdu.
"Mahkemeye sığınma teke tek çıkalım": Sosyal medyadan yediği tehditler sonrası Yaşar İpek'i savcılığa şikayet eden Can Tanrıyar'a yazdığı mesajlar tek tek tespit edildi. Savcılık, şikayet sonrası ünlü şarkıcı hakkında soruşturma başlattı.
Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre, şarkıcı Yaşar İpek, televizyoncu Can Tanrıyar'ın cep telefonuna, "Ya sen nasıl delikanlısın kancık herif benim karım hakkında yazdırıyor benim hakkımda yazıyorsun. Alkolik pislik, erkeksen gel oğlum teke tek görüşelim.
Yüce mahkemelere sığınma, tanıdığın ne kadar kabadayı varsa a… k..yım sana sahip çıkarsa, ismi cismi önemli değil benimde adım Yasar İpek' şeklinde mesaj attığı tespit edildi.