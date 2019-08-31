Yaşar İpek itiraf etti Seren Serengil hastanelik oldu! Skandal videolar ortaya çıktı

Yaşar İpek'in açıklamaları: Yaşar İpek, Serengil’in hamilelik süreciyle ilgili çarpıcı suçlamalarda bulundu. İpek, Serengil ile evliliklerini boşanma aşamasına getiren olayın eşinin hamilelik için denediği yöntem olduğunu itiraf etti. Serengil ile bir kez normal bir kez de tüp bebek denemesi yaptıklarını, ancak çocuk sahibi olamadıklarını söyleyen İpek, Serengil’in bu konuda da kendi ailesiyle ilgili ağza alınmayacak sözlerle tartıştığını söyledi.