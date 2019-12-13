Yaşam koçunu darp eden korumalara hapis cezası
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) balayı için giden yaşam koçu İlter Faik Kaya'yı, "Ayağında terlik var" diyerek darp eden 5 bodyguard, 8'er ay hapis cezası aldı. Olay, Haziran 2018'de KKTC'nin turizm şehri Girne'de meydana gelmişti.
Eşi Nesrin Konuklu Kaya ile balayı için Girne'de bir otelde kalan İster Faik Kaya, sandaletle girmek istediği gece kulübüne alınmadığı gerekçesiyle tartıştığı güvenlik görevlileri tarafından dövüldü.
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Güvenlik görevlileri, sandaletle içeri girmek isteyen Kaya'ya izin vermeyince çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve güvenlik görevlileri İlter Faik Kaya'yı darp etti.
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Hastanelik oldu
Gözüne ve burnuna ciddi şekilde darbe alan Kaya, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.
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Kaya ve eşi, balayını yarıda bırakıp Ada'dan ayrıldı.
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