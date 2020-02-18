Yasak Elma'yı seks sahneleri yaktı RTÜK kötü haberi verdi!
Fox ekranlarının akıl sınırlarını zorlayan dizisi Yasak Elma için RTÜK sonunda düğmeye bastı. Entrika, aldatma ve yalan dolu senaryosu ile Türk aile yapısına ters olan dizi hakkında karar verildi.
Yasak Elma 3 sezondur FOX ekranların en çok izlenen dizileri arasında. Özellikle son sezon edepsizliğin sınırlarını iyice aşan dizi, beyin yakan senaryosu ile her bölüm sonu seyirciye bu kadar da olmaz dedirtiyor.
Diziye yeni katılan karakterler ile daha da karmaşık bir hal alan ve yerli Dallas dizisi olarak sosyal medyada gündem olan diziye özellikle son haftalarda şikayet yağdı. RTÜK gelen şikayetleri inceledi ve dizi hakkında kararını verdi.
Kadınları sürekli sınırları zorlayan dekolte kıyafetler içinde dolaştığı, zengin koca, entrika ve aldatmaca içinde gösteren diziye yoğun şikayet yağınca RTÜK'ün son toplantısının gündeminde yer aldı. Üst Kurul, toplantıda izleme uzmanlarının raporlarını değerlendirdi.
Üst Kurul, dizi filmde aile kurumunu hiçe sayan bazı sahnelerin 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesine göre toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğunu tespit ederek "Yasak Elma"nın yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası müeyyidesi uyguladı.