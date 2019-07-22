Yasak Elma'nın yıldızı Nesrin Cevadzade yeni projesiyle bomba gibi dönüyor
Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren oyuncu Nesrin Cevadzade, yeni projesiyle beyazperdede boy göstermeye hazırlanıyor.
FOX TV'nin en iddialı ve izlenen dizilerinden biri olan Yasak Elma'da Şahika karakterini canlandıran güzel oyuncu Nesrin Cevadzade, beyazperdede boy göstermeye hazırlanırken hayranlarının karşısında bu kez farklı bir karakterle çıkacak.
Usta yönetmen Ömer Faruk Sorak’ın milyonlarca seyirciye ulaşan Aşk Tesadüfleri Sever filminin, merakla beklenen ikincisi için çekimler 21 Temmuz Pazar günü başladı.
Başrollerini ünlü isimler paylaşıyor: Ömer Faruk Sorak’ın, yönetmenliğini bu defa İpek Sorak’la birlikte üstlendiği Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz paylaşıyor.
Senaryo yine aynı isme ait: Hikâyesi ilk filmde olduğu gibi İpek Sorak’a ait olan Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin senaryosu yine Nuran Evren Şit’in imzasını taşıyor.