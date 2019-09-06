Yasak Elma'nın yıldızı Nesrin Cavadzade kriz çıkardı Zuhal Olcay galayı terk etti
Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminin kadrosunda yer alan Nesrin Cavadzade, önceki gün filmin galasına tam 2 saat geç kalınca Zuhal Olcay'dan sert bir tepki geldi.
İlki 2011 yılında yayınlanan, Mehmet Günsür ve Belçim Bilgin'in başrollerinde yer aldığı Aşk Tesadüfleri Sever filminin ikincisi için aylar öncesinden çekimleri başlamıştı. Çekimleri tamamlanan filmin geçtiğimiz gün galası düzenlendi.
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Film ekibi, setin bitişini önceki gün Beykoz Kundura Fabrikası’nda düzenlenen partiyle kutladı. Gecede, tüm oyuncuların ve ekibin bulunduğu bir de basın toplantısı düzenlendi.
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Ancak toplantı, başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade’nin geç gelmesi nedeniyle 2 saat rötarlı başladı.
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Yönetmen tepki gösterdi: Toplantıda ilk sözü alan Ömer Faruk Sorak, başrol oyuncusuna geç kaldığı için sitem etti. Zuhal Olcay da tepkisini basın toplantısını terk ederek gösterdi.
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