Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'yi hasret sardı! Rol arkadaşlarına seslendi

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, gibi isimlerle başrolü paylaşan Eda Ece, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla rol arkadaşlarını özlediğini söyledi. Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade ile bir fotoğrafını paylaşan oyuncuya takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.