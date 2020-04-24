Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'yi hasret sardı! Rol arkadaşlarına seslendi
Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren başarılı oyuncu Eda Ece, yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Rol arkadaşlarıyla çekildiği kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Ece, 'özledim' sözlerine beğeni yandı.
Çin'den tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Türkiye'de dizi setlerinin durdurulması üzerine oyuncular evlerine çekildi. Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece de evine çekilip, sosyal medya paylaşımlarına ağırlık vermeye başladı.
Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, gibi isimlerle başrolü paylaşan Eda Ece, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla rol arkadaşlarını özlediğini söyledi. Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade ile bir fotoğrafını paylaşan oyuncuya takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.
Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, paylaştığı fotoğrafa şu ifadeleri kullandı: "Bizim kızlara sarılmayı ve karşılıklı kahkaha atmayı özledim gerçi o facetimedan devam."
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Eda Ece'nin, Instagram'da 2,9 milyon takipçisi bulunurken, paylaştığı poza kısa bir süre içerisinde yüz binleri geçen beğeni yağdı.