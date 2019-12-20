Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den öpüşme itirafı! İhtiyacım yok
Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece öpüşme sahneleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yasak Elma dizisinin yıldız oyuncusu Eda Ece, katıldığı bir YouTube kanalında dizi sahnelerindeki öpüşme itiraflarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Yasak Elma dizisinde Yıldız karakteriyle dikkatleri üzerinde toplayan Eda Ece samimi öpüşme açıklamasıyla gündem oldu. Ece, bir partnerle öpüşmeye ihtiyacı olmadığını söyledi. Kendisine sorulan "Öpüşme sahneleri hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna şu cevabı verdi:
"Öpüşme sahnesini oynamıyor değilim oynadım. Aşk oynamayı de sevmiyorum. Bir partnere bir öpüşmeye ihtiyacım yok; kendi kendime rollerimi sevdiriyorum. Öpüşmeyi sevmiyorum. Bayram değil seyran değil. Ama bunu söylemek acemilik olur. Bir oyuncu o rol ne gerektiriyorsa orada Eda yok Yıldız var onu yapacaksın. O disiplin ve zekaya sahibim. O yüzden bunun pazarlığına girmiyorum." dedi.
Kayseri'ye Gupse Özay ve Buğra Gülsoy ile başrol oynadığı Görümce filmine giden Eda Ece, film gösterimine kimselerin gelmediğini ve kendilerini hiç kimsenin tanımadıklarını belirtti.