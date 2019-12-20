Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den öpüşme itirafı! İhtiyacım yok

"Öpüşme sahnesini oynamıyor değilim oynadım. Aşk oynamayı de sevmiyorum. Bir partnere bir öpüşmeye ihtiyacım yok; kendi kendime rollerimi sevdiriyorum. Öpüşmeyi sevmiyorum. Bayram değil seyran değil. Ama bunu söylemek acemilik olur. Bir oyuncu o rol ne gerektiriyorsa orada Eda yok Yıldız var onu yapacaksın. O disiplin ve zekaya sahibim. O yüzden bunun pazarlığına girmiyorum." dedi.

İşte Eda Ece'nin o konuşması: