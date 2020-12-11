Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece tepki çekmişti açıklama sonunda geldi

Eda Ece'nin geçtiğimiz günlerde hayvanseverleri kızdıran bir davranışa imza attığı iddia edilmişti. Ece, bir açıklamasında bir çanta dahi almadan önce PETA'nın sitesinden ürünün hayvanlara zarar verip vermediğini kontrol ettiğini söylemişti.