Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece tepki çekmişti açıklama sonunda geldi
Yasak Elma dizisinde Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakterinin kürk giymesi tepkilere neden olmuştu. Eda Ece, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Eda Ece'nin geçtiğimiz günlerde hayvanseverleri kızdıran bir davranışa imza attığı iddia edilmişti. Ece, bir açıklamasında bir çanta dahi almadan önce PETA'nın sitesinden ürünün hayvanlara zarar verip vermediğini kontrol ettiğini söylemişti.
Ece'nin, rol aldığı dizide tilki kürkünden palto giydiği öne sürülmüştü. Eda Ece, bu hareketiyle hayranlarından tepki toplamıştı.
Haberlerin basına yansımasının ardından sosyal medyada bir magazin sitesine yorum yapan Eda Ece, "Dizimizde kullanılan hiçbir kürk gerçek değildir" dedi. Böylece Ece, iddialara son noktayı koymuş oldu.
Eda Ece: 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.Tam adı Eda Ece Uzunalioğlu olan güzel oyuncu Şişli Terakki Lisesi’ni bitirdi. Yüksek öğrenimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlayan güzel oyuncu lisans eğitimini tamamladıktan sonra Sanat Tarihi üzerine dersler aldı ve bir galeride çalışmaya başladı.