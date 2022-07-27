Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece tatil fotoğraflarını fena ti'ye aldı "Gazetedeki antiloba inanma"

Ekranların ilgiyle izlenen dizisi "Yasak Elma" da beş sezondur izleyici karşısına çıkan Eda Ece başarılı performansı ile adından söz ettiriyor. Dizinin sezon finali yapmasıyla bir süredir birlikte olduğu sevgilisi basketbolcu Buğrahan Tuncer ile soluğu Marmaris'te alan Ece basında çıkan tatil fotoğraflarını ti'ye alarak sosyal medyadan paylaşım yaptı. Ece attığı hikayesine "Gazetedeki antiloba inanma" notunu düştü. İşte haberin detayları...