Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece tatil fotoğraflarını fena ti'ye aldı "Gazetedeki antiloba inanma"
Beş sezondur ekranların beğeniyle izlenen dizisi "Yasak Elma"da Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de adından sıkça söz ettiriyor. Kariyeri kadar aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen Ece geçtiğimiz günlerde sevgilisi Buğrahan Tuncer ile soluğu Marmaris'te aldı. Tatil dönüşü, basında çıkan fotoğraflarını ti'ye alan güzel oyuncu bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına "Gazetedeki antiloba inanma" notunu ekledi...
Ekranların ilgiyle izlenen dizisi "Yasak Elma" da beş sezondur izleyici karşısına çıkan Eda Ece başarılı performansı ile adından söz ettiriyor. Dizinin sezon finali yapmasıyla bir süredir birlikte olduğu sevgilisi basketbolcu Buğrahan Tuncer ile soluğu Marmaris'te alan Ece basında çıkan tatil fotoğraflarını ti'ye alarak sosyal medyadan paylaşım yaptı. Ece attığı hikayesine "Gazetedeki antiloba inanma" notunu düştü. İşte haberin detayları...
Bir süredir birlikte olan oyuncu Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer Marmaris tatillerinde görüntülenmişti.
Yasak Elma dizisinin yıldızı oyuncu Eda Ece ile Anadolu Efes'te forma giyen basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer, İtalya tatillerinin ardından soluğu geçtiğimiz günlerde Marmaris'te aldı.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Tekne turu yapan çifte arkadaşları da eşlik etti.