Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece basketbolcu sevgilisiyle dudak dudağa
Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, Anadolu Efes oyuncusu Buğrahan Tuncer ile Ege'de tatil yaparken dudak dudağa yakalandı.
FOX TV'de yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran 'Yasak Elma' dizisinin yıldızı Eda Ece ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Anadolu Efes basketbol takımının oyuncusu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor.
28 yaşındaki Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in aşk yaşadığı ilk kez ekranlara yansıyan karede ortaya çıkmıştı. Eda Ece, tribünden 26 yaşındaki sevgilisinin maçını takip ettiği anlar televizyona yansırken bu görüntüler dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmamıştı.
Çift ilk kez geçtiğimiz günlerde bir restorandan el ele çıkarken objektiflere takılmıştı. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden ikili birbirinden uzaklaşarak ayrı yönlere gitmişti.
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’in objektiflerden kaçış macerası Ege’de son buldu. Gündoğan’daki Casa Costa Otel’de tatil yapan ikili önceki gün objektiflere yansıdı.