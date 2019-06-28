Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece basketbolcu sevgilisiyle dudak dudağa

28 yaşındaki Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in aşk yaşadığı ilk kez ekranlara yansıyan karede ortaya çıkmıştı. Eda Ece, tribünden 26 yaşındaki sevgilisinin maçını takip ettiği anlar televizyona yansırken bu görüntüler dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmamıştı.