Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece basketbolcu sevgilisi ile tatile çıktı, denizde şakalandı!
Yasak Elma dizininin başrol oyuncusu Eda Ece sevgilisiyle yaptığı İtalya tatilinin ardından soluğu Marmaris'te aldı. Ünlü oyuncunun basketbolcu sevgilisi ile romantik anları kameralara işte böyle yansıdı...
Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini canlandıran son dönemin gözde oyuncusu Eda Ece basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile Marmaris'te tatile çıktı.
Anadolu Efes'te forma giyen sevgilisi ile bir dargın bir barışık gözlerden uzak bir ilişki süren ünlü oyuncu İtalya tatilinden döner dönmez yine kendini tatile attı.
Arkadaşlarıyla tekne turu yapan ünlü çift Selimiye'ye demir attı. Güneşin ve denizin tadını çıkartan ünlü çift bol eğlenceli bir tatil yaptı.
Deniz bisikletini kullanan Eda Ece'yi, sevgilisi Buğrahan Tuncer şakaladı. Basketbolcu gizlice yüzüp sevgilisini düşürdü.