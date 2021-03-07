Yasak Elma'nın eski oyuncusu gözaltına alındı! Ayşegül Çınar dönüşte yakalandı
Fox TV'de Yasak Elma dizisinde 47 bölüm rol olan genç oyuncu Ayşegül Çınar gözaltına alındı.
Yasak Elma'nın ilk iki sezonunda Lila Argun karakterini canlandıran Ayşegül Çınar, Beylikdüzü’nde arkadaşları ile eğlendikten sonra eve döndüğü sırada yolda polis kontrolüne takıldı.
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İddiaya göre Çınar'ın aracında yapılan aramada uyuşturucu madde çıktı.
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Gözaltına alındıktan sonra Etiler karakoluna götürülen genç oyuncu ilk ifadesini ortaya çıktı.
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Çınar ifadesinde "Bana ait değil, hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Kurtulamadığım eski erkek arkadaşım bana tuzak kurdu." ifadelerini kullandı.
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