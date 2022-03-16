Yasak Elma'nın Çağatay'ı koronavirüse yakalandı Berk Oktay'ın son durumu yeni bölüm ne zaman?
FOX TV'de reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisinin Çağatay'ı Berk Oktay koronavirüse yakalandığını duyurdu. Pazartesi günü Yasak Elma 135. bölümü bekleyen izleyici şaşkınlığa uğramıştı peki yeni bölüm ne zaman? İşte Berk Oktay'ın son durumu....
FOX TV'nin sevilen ve fenomenleşen dizisi Yasak Elma'nın Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay'dan kötü haber... Berk Oktay koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu. 39 yaşındaki oyuncu Berk Oktay sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi. İşte ikinci kez koronavirüse yakalanan Berk Oktay'ın son sağlık durumu...
Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ile evlilik hazırlıkları yapan Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay, ikinci kez koronavirüse yakalandı.
Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Oktay, "Virüs bu sefer ciddi anlamda sarstı. Lütfen maskelerinizi çıkarmayın ve tedbirli olun" dedi.
Kötü haberi 943 bin takipçili Instagram hesabından duyuran Berk Oktay sağlık durumunu da açıkladı.