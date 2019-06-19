Yasak Elma'dan ayrılan Sevda Erginci mayolu poz paylaştı yorum yağdı
Yasak Elma'dan ayrılan başarılı oyuncu Sevda Erginci kendini sahillere attı mayolu pozuna kısa sürede yorum yağdı. 2 sezondur dizide Zeynep karakterine hayat veren Sevda Erginci'nin instagram'da 390 bin takipçisi var.
Fox ekranlarının en çok ses getiren ve izlenen dizilerinden biri olan Yasak Elma sezon finali ile ekranlara ara verdi. Dizinin en çok konuşulan karakterlerinden Zeynep'e hayat veren Sevda Erginci ise diziden ayrılır ayrılmaz kendini sahillere attı.
Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Sevda Erginci, instagramı aktif kullanan ünlülerden biri. 390 bin takipçi sayısına ulaşan Sevda Erginci'nin pozları da çok konuşuluyor.
Yaklaşık 2 sezondur Yasak Elma'da rol alan Sevda Erginci diziden ayrılır ayrılmaz kendini sahillere attı mayolu pozu ise takipçilerinden tam not aldı. Güzel oyuncunun bu pozuna kısa sürede yorum yağdı.
Yasak Elma dizisinden sonra daha çok kişi tarafından tanınan Sevda Erginci'nin mayolu pozuna beğeni yağdı. Takipçilerinin bir çoğu kusursuz güzellik, işte kadın diyerek övgü dolu yorumlar yaparken, seni özledik ekranlara dön çağrısı da yapan takipçiler de çoğunlukta.