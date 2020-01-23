Yasak Elma'daki edepsiz yakınlaşma pes artık dedirtti
Akıl almaz entrikaları ile yerli Dallas dizisi olmaya aday Yasak Elma yeni bölümde işler yine çığrından çıkıyor. Neredeyse dizideki tüm kadınlarla ilişkisi olan Halit Argun, şimdi de diziye yeni katılan Tuvana Türkay'ın canlandırdığı Leyla karakteri ile aşk yaşıyor.
Son sezonda entikanın ve ihanetin dozunu iyice arttıran Yasak Elma, senaryosu ile seyircinin beynini yakmaya devam ediyor. Aldatmaca üzerine kurulu dizinin yeni bölümünde ise izleyiciyi şok edecek yeni gelişmeler bekliyor.
Yeni sezonda dizinin kadrosuna katılan oyunculardan biri de Leyla karakterine hayat veren Tuvana Türkay oldu. Kocasının şiddetinden İstanbul'a kaçan ve kendi ayakları üstünde durmaya çalışan bir kadın olan Leyla'nın yolu Halit Argun ile keşisince olaylar içinden çıkılmaz bir hal aldı.
Dizinin baş karakteri olan Talat Bulut'un oynadığı Halit Argun yeni bölümde izleyiciyi yine isyan ettirecek. Neredeyse dizideki tüm kadınlarla ilişki kuran, evlenen ve çocuğu olan Halit Argun bu kez de kızı gibi gördüğü Leyla karakteri ile yakınlaşacak!
Karısı Yıldız'ın bir zamanlar en yakın arkadaşı olan Leyla'yı işe alan Halit Argun yeni bölümde Leyla'ya ev ve pahalı eşyalar alacak.