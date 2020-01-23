Yasak Elma'da edep sınırlarını zorlayan yakınlaşma pes dedirtti

Dizinin baş karakteri olan Talat Bulut'un oynadığı Halit Argun yeni bölümde izleyiciyi yine isyan ettirecek. Neredeyse dizideki tüm kadınlarla ilişki kuran, evlenen ve çocuğu olan Halit Argun bu kez de kızı gibi gördüğü Leyla karakteri ile yakınlaşacak!