Yasak Elma yıldızı Şevval Sam göğüs dekoltesiyle büyüledi yorum yağdı
FOX TV'nin oyuncu değişikliğiyle olay yaratan dizisi Yasak Elma'nın Yıldız'ı Şevval Sam kıyafetiyle büyüledi.
Son günlerde birçok oyuncunun diziden ayrılmasıyla gündeme gelen Yasak Elma dizisinin oyuncuları sosyal medya paylaşımlarıyla büyülüyor. Dizide olduğu kadar özel hayatlarında da takip edilen oyunculardan Şevval Sam ise son olarak görenleri büyüledi.
Yasak Elma'da "Ender" karakterini canlandıran Şevval Sam, verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. 47 yaşındaki Sam'ın kırmızı dekolteli ceketi ve kırmızı kürkü büyük beğeni topladı.
Sam'ın takipçileri, "Aşık olunacak kadın" ve "Bu kadar güzel olmak yormuyor mu?" şeklinde övgü dolu mesajlar attı.
Öte yandan Yasak Elma'da kadın oyunculara fazla dekolte giydirilmesi bir dönem eleştiri konusu olmuştu.