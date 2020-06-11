Yasak Elma yıldızı Eda Ece bağış kampanyası açtı! Gönülleri fethetti
Doğum gününe saylı günler kala oyuncu Eda Ece, hediye istemediğini duyurdu. Ece, bunu yerine bir bağış kampanyası açtı ve kampanyaya destek istedi.
FOX TV'de Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından yaptığı bir duyuruyla gönülleri fethetti. Ece, yaklaşan doğum gününe özel hediye kabul etmeyeceğini bunun yerine Türk Kanser Derneği'nde açtığı bağış kampanyasına destek istedi.
20 Haziran'da 30 yaşına girecek olan oyuncu Eda Ece, doğum gününde hediye almak isteyenlerin Türk Kanser Derneği’ne bağışta bulunmasını rica ederek Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Hepinize merhaba. Bu sene doğum günümde Türk Kanser Derneği’nde bir bağış kampanyası açtım. Sevenlerimden ve yakınlarımdan, kanser tedavisi gören ve imkanları kısıtlı yetişkin ve çocuklara umut olmalarını istiyorum. Kanser tedavisi sürecinden geçmek yeterince zorken, bir de imkanlarınızın kısıtlı olması bu süreci çok daha zor yapıyor, lütfen desteğinizi esirgemeyin.
Kampanya doğum günü tarihim olan 20 Haziran'a kadar açık kalacak. Gönlünüzden gelen neyse o az ya da çok. Bunun ne kadar olduğuyla hiçbir ilgisi yok. Benimle beraber kanser tedavisi görenleri mutlu etmek isterseniz,çok sevinirim. İyi ki doğdun der annem ama benim doğmam değil önemli olan, bu hayatta birbirimize destek olmak.