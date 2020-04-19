Yasak Elma yıldızı Eda Ece ayrılığa daha fazla dayanamadı! Geri döndü
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya bir süreliğine ara verdiğini duyuran güzel oyuncu Eda Ece, kararından erken vazgeçti ve takipçilerine bir paylaşımda bulundu.
FOX ekranlarında izleyiciyle buluşan ve korona salgını sonrası setlere ara veren Yasak Elma'nın ünlü oyuncusu Eda Ece, geçtiğimiz günlerde ani bir karar alarak, 'dijital detoks' paylaşımıyla sosyal medya hesabını kapattı. Bu olay, hayranlarını baya üzmesine rağmen ayrılık fazla devam etmedi.
Instagram hesabında 2,8 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncu, sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyordu. Başarılı oyuncu, 4 gün süren ayrılıktan sonra, takipçilerini sevindirdi ve geri döndü.
Köpeği Sober ile poz veren ünlü oyuncu, karantinasını güzelleştirdiği için köpeğine teşekkür etti. Eda Ece ayrıca veda haberini verirken yaptığı paylaşımları da sildi. Sevenleri ise Eda'nın bu dönüşüne çok mutlu oldu ve 'hoşgeldin' yorumları yağdırdı.
Eda Ece Kimdir?
Eda Ece 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.T am adı Eda Ece Uzunalioğlu olan güzel oyuncu Şişli Terakki Lisesisi’ni bitirdi.