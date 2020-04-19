Yasak Elma yıldızı Eda Ece ayrılığa daha fazla dayanamadı! Geri döndü

Köpeği Sober ile poz veren ünlü oyuncu, karantinasını güzelleştirdiği için köpeğine teşekkür etti. Eda Ece ayrıca veda haberini verirken yaptığı paylaşımları da sildi. Sevenleri ise Eda'nın bu dönüşüne çok mutlu oldu ve 'hoşgeldin' yorumları yağdırdı.