Yasak Elma yeni sezon çekimleri başladı! Dizinin Yıldız'ı Eda Ece duyurdu

Peki, Yasak Elma'nın sezon finalinde neler olmuştu?

Kaya, kardeşi Şahika ve Ender'in bilinmeyen oğlu Yiğit'in kadroya katılması ile daha da heyecanlı olan dizinin sezon finalinde, Halit tarafından yalıdan apar topar kovulan Yıldız bunun faturasını ezeli düşmanı Ender'e kesmiş ve ondan bu yaşananların öcünü almak için elinden geleni yapmıştı.