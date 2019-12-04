Yasak Elma seks dizisi oldu çıktı! İzleyici isyan etti yeter artık!

Beyin yakan aldatma, ihanet ve entrika dolu senaryosu ile yerli Dallas dizisi Yasak Elma her bölümü ile olay oluyor sosyal medyanın diline düşüyor. Pazartesi akşamları FOX ekranında yayınlanan dizi günü birinci bitirse de özellikle son bölümlerde yaşananlar izleyiciyi isyan ettirdi.