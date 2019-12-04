Yasak Elma seks dizisi oldu çıktı! İzleyici isyan etti yeter artık!
Akıl almaz entrikaları ve aldatmaları ile seyircinin başını döndüren dizi Yasak Elma, son bölümü ile seyirciyi isyan ettirdi. Dizideki tüm kadınların Halit Argun ile birlikte olması seyirciye bu kadarı fazla artık Yasak Elma Halit'in seks dizisi oldu çıktı dedirtti
Beyin yakan aldatma, ihanet ve entrika dolu senaryosu ile yerli Dallas dizisi Yasak Elma her bölümü ile olay oluyor sosyal medyanın diline düşüyor. Pazartesi akşamları FOX ekranında yayınlanan dizi günü birinci bitirse de özellikle son bölümlerde yaşananlar izleyiciyi isyan ettirdi.
Başroldeki Talat Bulut'un 3 sezondur canlandırdığı zengin bir iş adamı olan Haluk Argun'un dizideki tüm kadınlarla ilişki yaşamasından ve bunun normal gösterilmesinden seyirci artık çok rahatsız.
Dizinin ilk bölümlerinde Yıldız ve Ender'in Halit'i elde etmek için kapışması türlü türlü entrikalara bulaşması izleyicinin ilgisi çekmişti fakat ilerleyen bölümlerde diziye başka kadın karakterin girmesi ve onların da Halit'e ilgi duyması isyan bayrağını çektirdi.
Yasak Elma'nın yeni sezonunda diziye dahil olan iki güzel oyuncu var Şahika rolündeki Nesrin Cavadzade ve Leyla rolündeki Tuvana Türkay.