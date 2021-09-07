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Yasak Elma oyuncusu İncilay Şahin hayatını kaybetti

Yasak Elma oyuncusu İncilay Şahin hayatını kaybetti

Hayat Bilgisi, Çiçek Taksi, Yasak Elma, Sakarya Fırat gibi birçok önemli yapımda yer alan ünlü tiyatrocu ve oyuncu İncilay Şahin 60 yaşında yaşamını yitirdi.

Yasak Elma oyuncusu İncilay Şahin hayatını kaybetti

Ünlü tiyatrocu, oyuncu, film yıldızı İncilay Şahin yaşamını yitirdi. Acı haberi 'Oyuncular Sendikası' Twitter hesabından duyurdu.

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Yasak Elma oyuncusu İncilay Şahin hayatını kaybetti

"Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun..."

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Yasak Elma oyuncusu İncilay Şahin hayatını kaybetti

İşte o paylaşım...

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Yasak Elma oyuncusu İncilay Şahin hayatını kaybetti

İncilay Şahin kimdir?

Oyuncu İncilay Şahin, 29 Ocak 1961, Kayseri'de doğdu. 

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