Yasak Elma krizi! Canlı yayında Yıldız Halit'e öyle bir şey söyledi ki

İhtiras ve aldatmanın dozunu giderek arttıran FOX dizisi Yasak Elma, koronavirüs tedbirleri kapsamında sete ara verdi. Dizinin eğlenceli karakteri Yıldız yani Eda Ece sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı olanlar oldu.

FOX TV'nin yerli Dallas dizisi olan Yasak Elma pazartesi akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alıyordu. Koronavirüs illetinin ülkemizde giderek artmasınından dolayı dizi setleri de bir bir ara vermeye başladı. Yasak Elma'da çekimlere ara veren dizilerden oldu. 

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74. son bölümü ile ekrana gelen dizinin yeni bölümleri ne zaman çekilecek bunun cevabı henüz netlik kazanmadı. Dizinin hayranları ise pazartesi akşamları ekrana gelen diziyi dört gözle bekliyor. 

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Dizinin en eğlenceli karakteri olan Yıldız yani Eda Ece geçtiğimiz günlerde instagram üzerinden canlı yayın yapmaya başladı. Takipçileri rol arkadaşı Halit, yani Talat Bulut'u canlı yayına bağlamasını isteyince olanlar oldu...

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Takipçilerinin geniş katılımı ile eğlenceli bir canlı yayın yapan  Eda Ece, yayına Talat Bulut'u isteyen takipçilerine 'Adamcağızı rahatsız etmeyelim, yaşı var başı var. Korona tehlikesi var”şeklinde konuşmuş ve kısa süre sonra yayına almıştı.

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