Yasak Elma krizi! Canlı yayında Yıldız Halit'e öyle bir şey söyledi ki

FOX TV'nin yerli Dallas dizisi olan Yasak Elma pazartesi akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alıyordu. Koronavirüs illetinin ülkemizde giderek artmasınından dolayı dizi setleri de bir bir ara vermeye başladı. Yasak Elma'da çekimlere ara veren dizilerden oldu.