Yasak Elma kadrosuna yeni isim Gökhan Alkan bakın hangi rolde

Medyapım imzalı Yasak Elma dizisine flaş bir transfer yapıldı. Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin kadrosuna ünlü oyuncu Gökhan Alkan katıldı. Bu sezon birçok projeden başrol teklifi alan Alkan'ın, kararını 3. sezonunda da ilgiyle izlenen Yasak Elma'dan yana kullandığı ortaya çıktı. Peki Gökhan Alkan dizide hangi karakteri oynayacak? Gökhan Alkan kimdir? İşte cevabı...