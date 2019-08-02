Yasak Elma dizisinin Şahika'sı yatak pozuyla yine olay oldu!

Cavadzade'nin fotoğrafı hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bir hayranı, “Ne yapıyorsunuz Nesrin hanım zaten ortalık karışık” yorumuyla gülümsetirken, bir başka takipçisi ise “Bu fotoğrafları hangi şanslı kişi çekiyor acaba, çok eğleniyor olmalısınız” diye yazdı.