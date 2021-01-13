Yasak Elma dizisinin aşıkları Nesrin Cavadzade Gökhan Alkan'ın pozları olay!
Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ikilisinin aşkları tam gaz devam ediyor. FOX TV'deki dizi Yasak Elma'nın yıldızlarının yeni pozları ortalığı salladı.
Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade'nin FOX TV'nin bol entrikalı dizisi Yasak Elma'da beraber rol alırken arkadaşlıkları aşka dönüştü. 2019 yılının son demlerinde ortaya çıkan aşk, ikilinin hayranlarını sevindirdi.
2020'nin de en çok konuşulan çiftlerinden Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Gökhan Alkan'la olan romantik pozlarını paylaşan Yasak Elma'nın Şahikası Nesrin Cavadazade 'Amore (aşk)' notunu düştü. Ünlü çiftin paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Sosyal medya kullanıcıları, bu pozlara birbirinden övgü dolu yorumlar yaptı. İşte o yorumlardan bazıları...