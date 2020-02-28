Yasak Elma dizisine yeni bomba transfer Dürdane rolünü bakın kim oynayacak
Yasak Elma dizisine yeni bir oyuncu daha katıldı. Entrikanın hız kesmediği dizide Nesrin Cavadzade'nin hayat verdiği Şahika, Nadir'i zehirleyince Hakan Karahan da diziden ayrılmıştı.
FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, hız kesmedi. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı dizide oyuncu değişiklikleri de yaşanmaya devam ediyor. Yayımlanan yeni bölüm fragmanıyla Hakan Karahan'ın diziye veda edeceği ortaya çıkmışken diziye yeni bir oyuncu daha dahil oldu.
Bol entrikalı dizi Yasak Elma'ya son olarak 59 yaşındaki usta oyuncu İncilay Şahin, Döne karakteriyle dahil oldu.
Ardından diziye bir transfer daha gerçekleşti. Kızım dizisinde boy gösteren Faruk Barman, Yasak Elma dizisinde 'Bülent' karakterine hayat verdi.
71. bölümde Yasak Elma dizisine katılan Gül Korkmaz ise Dürdane karakterine hayat verecek. Halit'in (Talat Bulut) iflas ederek şoförünün evine taşınmasıyla komşu olduğu Dürdane olarak dizide yer alacak.