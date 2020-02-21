Yasak Elma dizisine sürpriz transfer İncilay Şahin dahil oldu!
Her pazartesi akşamı Fox TV ekranlarında yayınlanan başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade'nin paylaştığı Yasak Elma kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.
Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma disizinin kadrosuna sürpriz bir oyuncu transfer oldu. Her pazartesi akşamı seyircinin merakla beklediği Yasak Elma dizisine 59 yaşındaki usta oyuncu İncilay Şahin Döne karakteriyle dahil oldu.
18
Usta oyuncu oyuncu, iflas ederek şoförünün evine taşınan Halit'in komşusu olarak boy gösterecek.
28
Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Tuvana Türkay ve Barış Kılıç’ın paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM üstleniyor.
38
Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı dizinin yeni bölümü 24 Şubat Pazartesi saat 20.00’de FOX’ta.
48