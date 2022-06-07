Yasak Elma dizisinde yaprak dökümü sert başladı! Önce Şevval Sam sonra diğerleri..
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'da ayrılıklar hız kesmeden devam ediyor! Geçtiğimiz günlerde Ender karakterine hayat veren başrol oyuncusu Şevval Sam'ın diziden ayrılmasının ardından şimdi de diziye Şebnem Dönmez, Bahtiyar Memili, Melisa Doğu'nun veda edileceği konuşuluyor! Yeni sezonda hangi sürpriz isimlerin rol alacağı ise şimdiden merak konusu oldu..
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'da ayrılıklar hız kesmeden devam ediyor! Entrikalarla dolu dizi 5.sezonu geride bırakmaya hazırlanırken son iddialara göre oyunculardan Şebnem Dönmez, Bahtiyar Nemli, Melisa Doğu'nun da Yasak Elma'dan ayrılacağı konuşuluyor!
İlk haber Şevval Sam'dan gelmişti..
Geçtiğimiz günlerde Ender karakterine hayat veren başrol oyuncusu Şevval Sam'ın diziden ayrılma kararını şu sebeple açıklamıştı..
Şevval Sam'ın ayrılık sebebi..
5 yıldır Yasak Elma'nın kadrosunda yer aldığı için müzik kariyerini aksatan Sam, diziden ayrılma kararı aldı. Sam'ın bir süre sahnelere devam edeceği de öğrenildi.
Berk Oktay'da diziden ayrılacağını duyurmuştu.
Dizide Çağatay karakterini canlandıran Berk Oktay'ın da ayrılacağı duyurulmuştu.