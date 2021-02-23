Yasak Elma Çukur Maraşlı ve Survivor'a fark attı! İlk sıra bakın kimin oldu
22 Şubat 2021'in reyting sonuçları Survivor'u hüsrana uğratırken, Maraşlı, Çukur ve Yasak Elma'ya şok etti.
Ödül ve sembol oyununun oynandığı Survivor'un dün akşamki bölümünde seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaramadı. Pazar günkü reytinglerde ilk sıraya yerleşen Survivor, dün akşamki bölümünde ilk 10'a bile girmeyi başaramadı.
Final bölümüne doğru giden Çukur, son haftalarında reytinglerde büyük atak yaptı. Heyecanın yükseldiği dizi seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Sevilen dizi ilk sıraya yine yerleşmeyi başaramadı.
99. bölümüyle seyirci karşısına çıkan Yasak Elma haftalardır sürdürdüğü reyting yarışında ilerleme kaydetmeyi başaramadı. Zirve yarışında güçlü rakipleri karşısında Yasak Elma zirveye yerleşmeyi başaramadı.
Kadrosunda Burak Deniz, Alina Boz, Serhat Kılıç, Rojda Demirer'in yer aldığı Maraşlı reyting tablosuna iyi bir giriş yapmayı başardı. Pazartesi günü güçlü rakiplerine karşı Maraşlı zirve yarışına 'bende varım' diyor.
İşte pazartesi günü reytingleri...