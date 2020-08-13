Yasak Elma bunu da yaptı FOX dizisi izleyiciyi fena ti'ye aldı!

Fox ekranların en uzun soluklu dizileri arasında olan entrikası bol Yasak Elma'nın 4. sezonu için geri sayım başladı. Dizi eylül ayının ilk haftasında 75. bölümü ile yeniden kendi gününde ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanlarını yayınlanan FOX bu kadar olmaz dedirtti.