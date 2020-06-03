Yasak Elma bitti Eda Ece itirafı patlattı! Meğer işin aslı çok başkaymış
FOX ekranlarının yerli Dallas dizisi Yasak Elma seti kapattı, dizinin yeni sezonu için ekip temmuz ayında yeniden bir araya gelecek. Yeni bölümler öncesi dizinin Yıldız'ı Eda Ece'den ise olay öpüşme itirafı geldi, yaşadıklarını ilk kez anlattı.
İhtiras, entrika ve aldatma dolu senaryosu ile Dallas dizisini aratmayan Yasak Elma 3. sezondur FOX ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer aldı. Pazartesi akşamlarının zirvesine oturan dizi reyting listesinde de rakiplerini solladı kanalın yüzünü güldürmeyi bildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dizi setleri Mart ayının ortasından itibaren kapandı. Yasak Elma'da seti durduran dizilerden biri oldu. 74. son bölümü ile ekrana gelen dizi sessiz sedasız sezon finali yapmak zorunda kaldı.
Dizinin senaryosu kadar oyuncu kadrosu da sosyal medyanın gündeminde. Özellikle Yıldız Argun karakteri ile diziye 3 sezondur renk katan başrol oyuncusu Eda Ece geçtiğimiz günlerde dizide yaşadıklarını ve öpüşme sahnelerinde yaşanan gerçekleri anlattı.
Öpüşme sahnelerinde çok zorlandığı itiraf Eda Ece, bu olayın ekrana yansıdığı gibi romantik olmadığını söyledi. Oyuncu, öpüşme sahnelerinin romantik bir ortamda yapılmadığını, bunun bir iş olduğunu ve bu tür sahnelerden de hoşlanmadığını söyledi.