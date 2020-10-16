Yasak aşk yaşayan Tuğçe Tayfur'un eski eşi Tolga Şafak Necla Nazır'ın evi bastı etrafa ateş açtı

Açıklamasının devamında Tayfur "Dün akşam Bursa programım nedeniyle yolda olduğum sıralarda annemden aldığım telefonla tarifi imkansız korkular yaşadım çünkü oğlumun babası olan kişi annem ve Efe’nin evde olduğunu bilerek ve herkesin duyacağı şekilde ağır sinkaflı küfürler, tehditler, hakaretler, kapı tekmelemeler ve SİLAH SESİ!!" ifadelerini kullandı.