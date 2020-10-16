Yasak aşk yaşayan Tuğçe Tayfur'un eski eşi Tolga Şafak Necla Nazır'ın evi bastı etrafa ateş açtı
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur evli bir adamla ilişki yaşadığı iddiasıyla geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde yerini aldı. 'Yuva yıkan kadın' olarak suçlanan Tuğçe Tayfur, bu kez de eski eşiyle gündeme geldi.
Geçtiğimiz yıl Taner Şafak’la olan 7 yıllık evliliğini sonlandıran şarkıcı Ferdi Tayfur ve oyuncu Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur’un iş insanı Tolga Bayar ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü
Hürriyet'in haberine göre; Bir çocuk annesi Tayfur'un eski eşi Taner Şafak'ın da Necla Nazır'ın evini basarak, "O adamı çocuğumla aynı eve evlenmeden nasıl sokarsın?" diyerek etrafa ateş açtığı iddia edilmişti.
Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Günlerdir aslı olmayan iddialarla anneliğim ve kadınlığım üzerinden hedef gösterilmekteyim. Ve maalesef bu hedef gösterme dün akşam annem ve çocuğumla yaşadığım konuta SİLAHLI SALDIRIYLA ete kemiğe büründü." dedi.
Açıklamasının devamında Tayfur "Dün akşam Bursa programım nedeniyle yolda olduğum sıralarda annemden aldığım telefonla tarifi imkansız korkular yaşadım çünkü oğlumun babası olan kişi annem ve Efe’nin evde olduğunu bilerek ve herkesin duyacağı şekilde ağır sinkaflı küfürler, tehditler, hakaretler, kapı tekmelemeler ve SİLAH SESİ!!" ifadelerini kullandı.