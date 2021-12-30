Yasak aşk iddiası! Deha Bilimlier eşi Aslı Bilimlier'i Gülşah Saraçoğlu ile aldattı
TV8 2. Sayfa canlı yayınında 'yasak aşk' iddiasındaki ünlü isimler kim? Ünlü bir şarkıcının karısını, kendisini izlemeye gelen sarışın ve ünlü bir kadın ile aldattığı iddia edildi. Yasak aşkın tarafları Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu çıktı!
TV8 2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen magazin gündemini sallayacak bir 'yasak aşk' iddiasıyla programı açtı, evli ve ünlü bir şarkıcının, kendisini izlemeye gelen 'sarışın bir ünlü kadın' ile aldattığı, sahne programı bitmesinin ardından mekandan beraber ayrıldıkları ve eşini aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada ve magazin kulislerinde şok etkisi yaratan bu iddiada yer alan 'yasak aşk ve aldatma'ya bulaşan ikilinin kim olduğu merak edildi.
2022'ye bir kala yılın en büyük magazin skandalı patladı!
Günlerdir sosyal medyada dolaşan 'yasak aşk skandalı' iddiası Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa magazin programında bugün Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt tarafından gündeme getirildi.
Ünlü ve mutlu bir evliliği olan erkek şarkıcının aldatma skandalı
İddialara göre ünlü bir erkek şarkıcı, kendisini izlemeye gelen sarışın bir ünlü kadınla geceyi beraber geçirdi ve mekandan beraber ayrıldıklarına dair görüntülerin ortaya çıkmasıyla, yalvar yakar bir şekilde muhabirlere para teklif ederek fotoğrafların yayınlanmasına engel olmaya çalıştı.
Bu iddiaları kulislerden tv canlı yayınına taşıyan 2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen, 'Şoklardayız' diyerek gündeme getirdiği iddianın taraflarını canlı telefon bağlantısı ile yayına aldı. TV8'deki 2. Sayfa'da ortaya atılan iddianın taraflarının Deha Bilimlier ve modacı Gülşah Saraçoğlu olduğu ortaya çıktı. Bilimlier ve Saraçoğlu canlı yayına telefon bağlantıları ile katılarak iddiaları yanıtladı.