Yasak aşk iddiası! Deha Bilimlier eşi Aslı Bilimlier'i Gülşah Saraçoğlu ile aldattı

TV8 2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen magazin gündemini sallayacak bir 'yasak aşk' iddiasıyla programı açtı, evli ve ünlü bir şarkıcının, kendisini izlemeye gelen 'sarışın bir ünlü kadın' ile aldattığı, sahne programı bitmesinin ardından mekandan beraber ayrıldıkları ve eşini aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada ve magazin kulislerinde şok etkisi yaratan bu iddiada yer alan 'yasak aşk ve aldatma'ya bulaşan ikilinin kim olduğu merak edildi.