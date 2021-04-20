Burada da ifade edildiği gibi düzenleme tek istisna olarak işten çıkarmak için yine İş Kanunu 25. Madde'de tarif edilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamak hallerini kullanabiliyor. Bu şekilde bildirilen ve işten çıkarılan işçi hem fesih yasağına takılmamış oluyor hem de tazminat ve işsizlik maaşı alamıyor.