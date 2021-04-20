Yasak 17 Mayıs'ta bitiyor! Fesih yasağı sürecinde işten çıkarma olur mu? istisna değişti
17 Mayıs’a kadar işçi çıkartmak yasak... Ancak bazı istisnalar bu yasağın kapsamında bulunuyor. 7252 sayılı yasa ile bu istisnaların kapsamı da genişletildi. Hangi işlemler olursa işten çıkartma gerçekleşir? İşçiler haklarını nasıl arar? İşverenler hangi haklara sahip? İşte cevaplar…
Pandemi dolayısıyla fesih yasağı bulunuyor. Bu süre zarfında bazı istisnalar dışında işten çıkarma yapılamıyor. Bu istisnaların da yasalara uygun kullanılması gerekir. Peki Fesih yasağı süresince işten çıkarma nasıl olur? Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle;
Pandemiyle birlikte hayatımıza giren fesih yasağı geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanmıştı. Ardından değişik dönemlerde süresi uzatılarak devam etti. Şu anda da 17 Mayıs'a kadar fesih yasağı yani işten çıkarma yapılamıyor. Ancak bunun bazı istisnaları da bulunuyor. Fesih yasağı İş Kanunu'ndaki geçici 10. Madde ile uygulanmaya başlanmıştı.
İyi niyet kuralları
Buna göre, hangi kanuna tabi olursa olsun bütün iş sözleşmelerinin işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında feshi yasaklanmış oldu.
Burada da ifade edildiği gibi düzenleme tek istisna olarak işten çıkarmak için yine İş Kanunu 25. Madde'de tarif edilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamak hallerini kullanabiliyor. Bu şekilde bildirilen ve işten çıkarılan işçi hem fesih yasağına takılmamış oluyor hem de tazminat ve işsizlik maaşı alamıyor.