Yasağı deldi, eşini araçta bırakarak polisten kaçtı

Polis ekipleri aracı, boş bir arazide içinde Serpil K. ile buldu. Serpil K., "Eşim ceza yememek için kaçtı. Bana ceza yazın fark etmez" dedi. Eşini ve aracını terk edip kaçan Ozan K.'nin 'adam yaralama' suçundan arandığı öğrenildi. Polisin Ozan K.'yı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.