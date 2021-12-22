Yaşadıkları kan dondurdu dünya ayağa kalktı! Türkiye'ye gelmek istiyor
Dünya, 16 yaşındaki Iraklı Meryem al-Rikabi’nin başına gelenleri konuşuyor. Genç kızın ailesinin en büyük isteği ise Türkiye'ye gelmek.
Irak'ın Bağdat kentinde yüzünü ve vücudunu asitle tanınmaz hâle getiren maskeli bir caninin saldırısına uğrayan güzel sanatlar enstitüsü öğrencisi Meryem al-Rikabi'nin davası, tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti.
Saldırıya uğrayan 16 yaşındaki Meryem'in yürek burkan görüntülerini gören binlerce sosyal medya kullanıcısı, dayanışma mesajları atarak konuyu gündeme getirdi.
Talihsiz genç kız, kendisiyle evlenmek isteyen 19 yaşındaki bir adamın, o uyurken evine gizlice girerek gerçekleştirdiği asitli saldırının ardından aylarca hastanede yattı.
Meryem, "Bütün vücudumu yakan bir şey hissetmeye başladım. Kalkıp salona gittiğimde biri evimizden çıkıyordu. Onu görünce çığlık atarak evden çıktım" diyerek yaşadığı dehşeti dile getirdi.