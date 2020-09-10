Yaşadıkları aşk 29 yıl ayrı bıraktı Aydın'da çiftin hayalleri gerçek oldu

Özel bir hastanede çalışan hemşire Birsen Yılmaz ile iş insanı Hüseyin Kaya, 1991 yılında Söke ilçesinin Güzeltepe köyünde tanışıp, aşık oldu. Evlilik kararı alan çift, aileleri karşı çıkınca yollarını ayırmak zorunda kaldı. 1 yıl sonra da Hüseyin Kaya, çalışmak için Almanya'ya gidince kavuşmaları hayal olup kaldı.