Yaşadıkları aşk 29 yıl ayrı bıraktı Aydın'da çiftin hayalleri gerçek oldu
AYDIN'da Birsen Yanılmaz (55) ve Hüseyin Kaya'nın (60) birlikteliğine aileler karşı çıkınca hayalleri yarım kaldı. 29 yıl sonra yeniden kavuşup, sevdiğiyle nikah masasına oturan gelin Birsen Yılmaz, "Allah kimseyi bu kadar uzun süre sevdiğinden mahrum bırakmasın" dedi.
Özel bir hastanede çalışan hemşire Birsen Yılmaz ile iş insanı Hüseyin Kaya, 1991 yılında Söke ilçesinin Güzeltepe köyünde tanışıp, aşık oldu. Evlilik kararı alan çift, aileleri karşı çıkınca yollarını ayırmak zorunda kaldı. 1 yıl sonra da Hüseyin Kaya, çalışmak için Almanya'ya gidince kavuşmaları hayal olup kaldı.
Aradaki mesafeye ve geçen zamana rağmen iletişimlerini koparmayan çift, bu yıl yeniden birlikte olmaya başladı. Yanılmaz ve Kaya, tam 29 yıl erteledikleri evlilik hayallerini nikah masasına taşımaya karar verdi.
29 yıl sonra gidip istedi...
Hüseyin Kaya, Birsen Yanılmaz'ı, 23 Haziran günü Söke'deki babaevine giderek, istedi. Akrabalarının eşlik ettiği Kaya'ya tuzlu kahve ikram edilen kız istemede, çiftin nişan yüzükleri de takıldı.
Çift, dün Kuşadası'nda düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Gezi teknesinde gerçekleşen törende nikahı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kıydı. Başkan Günel, imzalar atıldıktan sonra evlilik cüzdanını Birsen Yılmaz'a verdi.