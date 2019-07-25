Yaşadığı 220 ilişki mutlu etmedi! Eski model Elizabeth Hoad köpeğiyle evleniyor

Hayatı boyunca 6 fark çöpçatanlık uygulaması kullandığını, 220 ilişki yaşadığını ancak bunların hepsinin kısa soluklu olduğunu belirten Hoad, iki kere nişanlandığını ve hiç evlenmediğini söyledi. 1980'lerde dönemin popüler golf oyuncularından Steve Ballesteros ve ralli pilotu James Hunt ile de ilişki yaşadığını hatırlatan Hoad "Artık erkeklerden vazgeçtim" dedi.