Yarışmayı kazananlar belli oldu! 2019'un en güzel doğa fotoğraflarına bakın

Yarışmaya, 11 farklı kategoride 73 ülkeden 14 bin fotoğraf katıldı. Daha sonra her kategorinin birincisi, kendi aralarında düzenlenecek bir yarışmayla Yılın Doğa Fotoğrafçısı ödülünün sahibi olacak. İşte ödül alan fotoğraflardan bazıları... İlk fotoğraf Mohammad Murad'ın