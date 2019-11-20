Yarışmayı kazananlar belli oldu! 2019'un en güzel doğa fotoğraflarına bakın

HOLLANDA'da düzenlenen Nature Talks Photo Festival'de ödülleri verilecek olan 2019'un Doğa Fotoğrafları belli oldu.

 Yarışmaya, 11 farklı kategoride 73 ülkeden 14 bin fotoğraf katıldı. Daha sonra her kategorinin birincisi, kendi aralarında düzenlenecek bir yarışmayla Yılın Doğa Fotoğrafçısı ödülünün sahibi olacak. İşte ödül alan fotoğraflardan bazıları... İlk fotoğraf Mohammad Murad'ın

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Csaba Daroczi

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Peter Cech

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José Juan Hernández

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