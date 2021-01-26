Yarın yarım metreyi bulacak kar geliyor Meteoroloji İstanbul ve Ankara listede diyor

Yarım metre kar bekleniyor : Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre kar geri dönüyor. Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı ilk olarak Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde etkili olacak. Bu iller için meteoroloji turuncu kodlu uyarı verdi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 20 ile 40 santim arasında kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji'nin sitesinden yayınladığı kar uyarısı alan iller listesinde Antalya, Isparta ve Konya da bulunuyor. Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğusu ve Konya'nın batısında kuvvetli kar yağışı görülecek. Kar yağışı bu kentlerde 20 ile 50 santim arasında bir yağış bırakacak. Meteoroloji yarım metreyi bulacak kar yağışı sebebiyle Antalya'yı Konya'ya bağlayan geçitlerde sıkıntı yaşanabileceğini duyurdu. Manisa, Uşak, Denizli ve Uşak illerinde ise yoğun yağışının ardından kar yağışı bekleniyor.